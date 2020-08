Coronavirus, pericolosa impennata di casi: mai così tanti dal lockdown

Sono 44 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo è stata la task force della Regione Campania con il consueto bollettino giornaliero. Si tratta di un dato altissimo rispetto all'evoluzione dell'epidemia nella regione. Non si registrava un dato così alto dallo scorso 23 aprile, ancora in pieno lockdown. Sono tanti anche i tamponi analizzati, 2.235 e i positivi in totale arrivano a 5.214 dall'inizio della pandemia. Quattro persone sono risultate guarite anche oggi e resta fermo a 440 il numero dei decessi.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 44 (*)

Tamponi del giorno: 2.235

Totale positivi: 5.214

Totale tamponi: 356.781

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.287

* Di cui 10 provenienti dall'estero, già inseriti nei 17 delle ultime 48 ore, comunicati alle ore 13.09

