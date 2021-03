Covid, a Napoli cresce il numero di positivi (574): quattro i morti

A Napoli sono 574 i positivi e 178 i guariti. Quattro i nuovi decessi.

Bollettino:

+ 574 positivi

+ 132 già positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro

+ 442 nuovi positivi di competenza ASL Napoli 1 Centro di cui + 289 lab. privati

complessivamente su 2.695 tamponi (positivi 16,40 %), di cui 1.526 lab. privati (positivi 19,94 %)

+441 nuovi positivi

+ 178 guariti

+ 4 ricovero in ospedale

+ 0 ricovero in terapia intensiva

+390 in isolamento domiciliare

+ 4 deceduti

Covid Center Ospedale del mare..………….. . terapia intensiva….…… 5 / - 1 rispetto a ieri (attivi 16 p.l.)

Ospedale del mare (ex day surgery)…..….… . subintensiva……..….… 8 / + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

. degenza…………..…… 38 / - 1 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

Covid Residence Ospedale del mare…..…… . ospiti………………..… 0 / + 0 rispetto a ieri (chiuso)

Covid Center Loreto mare………………...… . degenza…………..…… 36 / + 2 rispetto a ieri (attivi 50 p.l.)

. terapia sub-intensiva….. 19/ + 0 rispetto a ieri (attivi 20 p.l.)

Covid Center San Giovanni Bosco………..… . degenza…………..…… 34 / + 1 rispetto a ieri (attivi 39 p.l.)

degenza specialistica….. ortopedia… 5/ + 0 rispetto a ieri (attivi 6)

ginec/ostet. 3/ + 0 rispetto a ieri (attivi 6)

nido……. 2/ + 0 rispetto a ieri (attivi 6)

chirurgia…. 7/ + 0 rispetto a ieri (attivi 15)

cardiologia. 0/ + 0 rispetto a ieri (attivi 8)

UTIC…….. 0/ + 0 rispetto a ieri (attivi 4)