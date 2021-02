Coronavirus, l'elenco positivi città per città: la mappa dei contagi a Napoli e provincia

In Campania sono 1135 i nuovi positivi Covid in Campania. Ecco, grazie ai dati della Protezione Civile, come sono ripartiti i contagi di oggi a Napoli e provincia.

I positivi del 16 febbraio città per città (Napoli e provincia)

Acerra 13

Afragola 16

Arzano 5

Boscoreale 10

Boscotrecase 1

Brusciano 7

Caivano 3

Calvizzano 3

Camposano 3

Cardito 8

Casalnuovo 10

Casandrino 8

Casavatore 6

Casoria 13

Castellammare 91

Castello di Cisterna 1

Cercola 5

Cicciano 13

Cimitile 4

Crispano 2

Ercolano 13

Forio 1

Frattamaggiore 15

Frattaminore 3

Giugliano 14

Gragnano 9

Grumo Nevano 3

Ischia 7

Lettere 1

Marano 7

Mariglianella 1

Marigliano 7

Massa di Somma 2

Massa Lubrense 11

Melito 5

Meta 2

Monte di Procida 1

Mugnano 9

Napoli 74

Nola 10

Ottaviano 2

Palma Campania 2

Piano di Sorrento 7

Pimonte 2

Poggiomarino 5

Pollena Trocchia 2

Pomigliano d'arco 23

Pompei 12

Portici 15

Pozzuoli 4

Procida 1

Quarto 5

Roccarainola 5

San Giorgio 17

San Giuseppe Vesuviano 6

San Sebastiano Vesuvio 3

San Vitaliano 2

Sant'Agnello 3

Sant'Anastasia 7

Sant'Antimo 2

Sant'Antonio Abate 3

Saviano 3

Somma Vesuviana 2

Sorrento 9

Terzigno 6

Torre Annunziata 14

Torre del Greco 28

Trecase 2

Tufino 2

Vico Equense 6

Villaricca 1

Visciano 3

Volla 1

Coronavirus: i positivi di oggi in Campania

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.135 (di cui 136 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 961

Sintomatici: 38

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 14.156 (di cui 3.164 antigenici)

Totale positivi: 245.017 (di cui 3.252 antigenici)

Totale tamponi: 2.693.549 (di cui 67.247 antigenici)?

?Deceduti: 17 (*)?

Totale deceduti: 4.039

Guariti: 1.194

Totale guariti: 171.998

* 12 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri?

?Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 106

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.284