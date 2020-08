Torna il Coronavirus a Torre Annunziata: positiva una donna

Nuovo contagio da Coronavirus a Torre Annunziata. Si tratta di una donna che lavora presso l’ospedale “S. Leonardo” di Castellammare di Stabia. Il soggetto è stato sottoposto al regime di isolamento domiciliare così come i suoi contatti più stretti.

Quest’ultimo caso di positività non è in alcun modo legato al focolaio di Sant’Antonio Abate. Sono 19 in totale i cittadini che hanno contratto il Covid-19. Tredici quelli guariti e cinque i deceduti. Intanto, dall'Asl Napoli 3 Sud fanno sapere, tramite la direttrice amministrativa degli ospedali di Castellammare di Stabia e Gragnano Camilla Dolce, che i servizi sono pienamente operativi. "L'Asl Napoli 3 Sud - si precisa - ha già messo in atto tutte le misure necessarie per circoscrivere i casi di Covid-19 registrati tra i dipendenti dell'ufficio". Un altro caso di positività di un operatore era emerso nei giorni scorsi.