Aumentano i contagi a Pozzuoli: previsti una decina di posti Covid in ospedale

C'è preoccupazione a Pozzuoli per l'aumento di contagi da Coronavirus registrati nelle ultime ore. Il sindaco Vincenzo Figliolia, con un post su Facebook, ha annunciato i nuovi casi riscontrati in città. Contemporaneamente l'Asl ha previsto l'allestimento di una decina di posti Covid all'interno dell'ospedale Santa Maria delle Grazie proprio per far fronte a un eventuale aumento esponenziale dei contagi in città e nella zona.

Il post del sindaco

Il dipartimento epidemiologico dell'ASL ha comunicato i dati di oggi:

- TRE nostri concittadini sono guariti

- QUATTRO domiciliati a Pozzuoli, ma non residenti, risultano invece positivi al test per la ricerca del Covid 19.

Ad oggi sono 206 in tutto gli abitanti della nostra città che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 83 persone sono attualmente contagiate

- 110 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute

Per contenere i contagi abbiamo tutti degli impegni semplici da osservare sempre:

distanziamento sociale,

lavaggio frequente delle mani

obbligo di mascherina, anche all'aperto.