Coronavirus, l'aumento dei contagi a Napoli è preoccupante: 400 casi in due giorni

Preoccupante, molto preoccupante, l'andamento del contagio in città. Il bollettino che l'Asl Napoli 1 fornisce al Comune di Napoli parla di 400 contagi in più rispetto a lunedì scorso. Quattrocento casi scoppiati tra ieri e oggi. Gli attualmente positivi aumentano di circa 200 unità in due giorni e sono ora 2922. Oltre duecento anche i guariti.

Si segnalano 39 persone in più in ospedale (tre in terapia intensiva) rispetto a lunedì scorso, un morto in più, 161 persone in isolamento domiciliare. In totale i positivi finora contati a Napoli, dall'inizio della pandemia, sono 4709.

