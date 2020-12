Mugnano, aggiornamento Covid: "I positivi scendono a 441 e i guariti sono 977"

"Aggiornamento Covid-19: sono attualmente 441 positivi, 977 guariti, 12 le persone ospedalizzate e 13 deceduti da inizio pandemia. Abbiamo oggi un positivo ogni 80 abitanti". Lo scrive sul suo profilo facebook il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, aggiornando la cittadinanza sull'andamento del contagio a oggi, 14 dicembre.

Riaprono mercato e ville comunali:

"La task-force comunale - spiega ancora il primo cittadino - ha così deciso di riaprire il mercatino rionale e le villette comunali, ma con una serie di precauzioni e prescrizioni"

Gli altri aggiornamenti:

"Bonus fitti: quasi completi i pagamenti dei fitti covid e in liquidazione quelli ordinari.

Bonus spesa. Sul sito del Comune trovate tutte le informazioni sia per capire se e come potete accedere alla misura sia per i negozianti che vogliono accreditarsi.

Da mercoledì avrete 10 giorni di tempo per fare la domanda sul portale mugnanodinapoli.bonuspesa.it

Si è deciso di ammettere anche coloro che percepiscono reddito,pensione,disoccupazione, purché non sia superiore ai 600 euro al mese. I beneficiari riceveranno un codice sul telefonino che potranno usare al supermercato in tutta tranquillità.

Come promesso - conclude Sarnataro - quest’anno anziché spendere denaro per le feste e per le luminarie, abbiamo scelto di destinare ulteriori 50mila euro per questi bonus. Voglio ringraziare i consiglieri comunali per aver proposto e appoggiato questa manovra".