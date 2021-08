Coronavirus, focolaio a Pompei: contagiati i 30 piccoli partecipanti ad una gita

Ad organizzarla una chiesa della città mariana. Sono adesso in quarantena insieme alle loro famiglie

C'è un focolaio di Coronavirus a Pompei. Sono risultati positivi in 30, tutti bambini, partecipanti ad un campo estivo organizzato da una chiesta del posto.

I contagiati, adesso in quarantena insieme alle loro famiglie, sono del quartiere di Messigno.

L’Asl ha avviato tutte le procedure previste dal protocollo. Naturale preoccupazione in città, dove si è al lavoro per portare a termine un’opera di tracciamento che eviti una diffusione del contagio, soprattutto in un momento delicato quale quello della stagione turistica.