Coronavirus, come prevenirlo: le 10 regole da seguire

In Italia sempre più giovani sono vittime di contagio da COVID19; quasi sempre si tratta di portatori asintomatici del virus che, grazie all'età e alle buone condizioni di salute, non subiranno gravi danni.



I giovani, però, possono essere un pericoloso mezzo di trasmissione della malattia. Nonni, parenti con patologie croniche, amici con sistema immunitario debole potrebbero correre gravi rischi per l'infezione da COVID19.



Ciascuno può fare molto per non "passare" il virus ad altri, ciascuno può adottare facili comportamenti corretti.



La campagna di sensibilizzazione dell'Asl Na 2 nord "Io non lo passo" è diretta prevalentemente ai giovani e si propone di sottolineare l'importanza di adottare comportamenti responsabili.

