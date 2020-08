Castellammare di Stabia, operatrice sanitaria positiva al Coronavirus

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Castellammare di Stabia. A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco Gaetano Cimmino.

"L’Asl ci ha comunicato la presenza di un altro cittadino positivo al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di una operatrice sanitaria che nella mattinata di venerdì ha ricevuto l’esito positivo del tampone e che attualmente si trova in isolamento domiciliare, insieme al suo nucleo familiare. A lei auguro di rimettersi in fretta e di vincere la sfida contro il nemico invisibile che, al momento, stanno combattendo 5 nostri concittadini. Il numero degli isolati e le richieste di tamponi, in questi giorni, sono sempre più in crescita. E rinnovo a tutti l’appello a rispettare le regole e a prestare la massima attenzione ai comportamenti quotidiani", scrive Cimmino su Facebook.

"Ho dato indicazione al comandante della polizia municipale di intensificare i controlli, perché l’errore di un singolo può costare caro a tanti. Chi non indossa la mascherina sarà punito con una sanzione fino a mille euro. Nelle nostre mani c’è la vita di noi stessi, delle persone a noi care e di tutti i cittadini. Remiamo insieme e restiamo uniti. Insieme, ancora una volta, vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo", conclude il primo cittadino stabiese.