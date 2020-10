Coronavirus a Torre del Greco, 14 nuovi positivi nell'ultima giornata

Il Comune di Torre del Greco, città particolarmente colpita dall'epidemia di Covid-19, ha diffuso nella serata di ieri gli ultimi dati sul contagio.

In una nota il portavoce del sindaco Giovanni Palomba, Salvatore Perillo, fa sapere che ci sono 14 nuove positività al Covid-19 di cui una in regime ospedaliero e le altre tredici in forma asintomatica. Certicato anche un caso di guarigione.

Inoltre, i responsabili sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud e l’Unità di Crisi Regionale confermano l'isolamento domiciliare per i tredici soggetti asintomatici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il totale degli ospedalizzati è di 6, di pesone in isolamento domiciliare 72, dei tamponi giornalieri 145 (131 negativi; 14 positivi). Il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia è di 20 persone.