Covid a Napoli, tamponi positivi all'11,25%. In città 21 nuove vittime

Sono 370, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 3.290 tamponi (positivi 11,25%), di cui 1.097 analizzati in laboratori privati (positivi 13,58%). Il dato cittadino risulta essere in linea con quello regionale, oggi all'11,58%.

Questo il quadro dei tamponi. Dei positivi, 149 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Tutti sono appartenenti a positivi asintomatici.

Sono invece 135 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 66, tutti come di consueto sintomatici. Sono poi 14 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie, 5 i tamponi positivi eseguiti in assistenza domiciliare, 1 eseguito da una truttura privata/accreditata.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +197 guariti, -18 ricoveri in ospedale, -3 ricoveri in terapia intensiva, +169 in isolamento domiciliare, 4 vittime nelle ultime 24 ore (tre al Cardarelli, una dei Colli, due Loreto Mare), che si sommano a 17 ulteriori vittime conteggiate adesso ma decedute in precedenza.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 7 persone (+0 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 8 pazienti (+0 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 39 (+0 su ieri) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 36 pazienti (+2 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 16 pazienti (-1) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 29 persone (+2 su ieri), con attivi 39 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 6 persone (+0, posti attivi 6), in ginecologia/ostetricia 2 persone (+1 su ieri con attivi 6 posti), nel nido 1 persona (+0 su ieri con attivi 6 posti), in chirurgia 8 (+2 su ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 1 (-1 su ieri, con attivi 8 posti), UTIC 3 (+0 rispetto a ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Resta alto, all'11,58%, la percentuale di tamponi positivi risultati in Campania. I positivi del giorno sono infatti 2.780 riscontrati dall'analisi di 23.988 tamponi. Quaranta i morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri?. I guariti sono 1.034, ed è in peggioramento la situazione negli ospedali..