Coronavirus, boom di contagi a Somma Vesuviana: sono sei

“Ulteriore aumento di positivi a Somma Vesuviana. Ad oggi siamo a ben sei persone risultate positive, per alcune invece è terminato l’isolamento. Ora siamo a 21 persone in isolamento e 6 positive ma stiamo attendendo altre conferme ufficiali e dunque la situazione è in evoluzione. Ricordo a tutti il rispetto delle norme di sicurezza. Come abbiamo sempre fatto aggiorneremo costantemente la stampa ed i cittadini”.

Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. Il primo cittadino ha dato un quadro della situazione nella sua città. Preoccupante l'improvvisa impennata di contagi.