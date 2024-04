Controlli agli chalet di Mergellina: 900 persone identificate

Fine settimana di controlli per la polizia muncipale di Napoli. In particolare, i vigili hanno effettuato controlli nella zona della movida e degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta. Nel corso dell’attività sono state identificate 860 persone, di cui 165 con precedenti di polizia, controllati 436 veicoli e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica e divieto di sosta.

La zona è da tempo una delle più fragili dal punto di vista della legalità e della sicurezza. L'omicidio di Francesco Pio Maimone, undici mesi fa, è solo l'episodio più grave di una storia fatta di attività irregolari, frequentazioni discutibili e parcheggiatori abusivi. Senza considerare che nel weekend il traffico viene paralizzato dalla sosta in seconda o terza fila degli avventori degli chalet.