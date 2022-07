Raffica di controlli nei ristoranti di Posillipo e del lungomare: più di 170 prescrizioni e chiuso un locale

Controlli a tappeto da parte del personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro che, come sempre, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e, quindi, la salute delle persone. Controlli che negli ultimi due week end hanno visto impegnate le donne e gli uomini dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli con l’ispezione di 27 attività (tra ristorazione e bar) e sanzioni per 14.000 euro. In particolare, sabato 15 luglio i controlli sono stati effettuati in ristoranti della zona di Marechiaro e Posillipo.

L’operazione ha impegnato 22 specialisti del Dipartimento di Prevenzione (11 medici e 11 tecnici della prevenzione) oltre a 2 autisti dell'Autoparco Centrale. Un’ispezione complessa in ben 12 attività che ha consentito di far emergere molte situazioni irregolari. I controlli hanno portato a 77 prescrizioni, 2 diffide e 5 sanzioni (per l’ammontare di 9.000 euro). L’operazione di controllo è poi andata avanti ieri sera (sabato 22 luglio) nella zona di via Partenope, dove sono stati controllati 12 ristoranti e 3 bar. In campo 14 tra donne e uomini del Dipartimento di Prevenzione (8 medici e 6 tecnici della prevenzione) e 2 autisti dell'Autoparco Centrale e anche in questo caso sono emerse diverse irregolarità: 94 prescrizioni, 4 diffide, 3 verbali (per un totale di 5.000 euro) e addirittura la sospensione di una cucina e di un locale.

Per la sicurezza dei consumatori

"Andiamo avanti con decisione in queste attività di controllo per garantire l’assoluta sicurezza di avventori e consumatori", spiega il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. "Un lavoro estremamente complesso e faticoso per il quale ringrazio tutte le nostre donne e i nostri uomini. È a loro che dev’essere indirizzato l’enorme apprezzamento che ci arriva dai commercianti e ristoratori che rispettano le regole e che proprio per questo ci sostengono nell’impegno che mettiamo in campo, anche a garanzia di una leale concorrenza". Le operazioni di controllo andranno avanti senza sosta, anche nel prossimo mese di agosto, con l’obiettivo di tutelare la salute e garantire il rispetto di tutte le normative esistenti, e con la novità di agire in sinergia con le articolazioni comunali competenti, così da rendere sempre più efficaci e approfonditi i controlli, con particolare attenzione al conferimento dei rifiuti.