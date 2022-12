Blitz nel cuore della movida: nei guai due noti locali

I Carabinieri di Giugliano in Campania insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno controllato diverse attività della zona. Focus del servizio il contrasto al lavoro sommerso e la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene.

Durante le operazioni i carabinieri hanno denunciato il socio di una società che detiene un Lounge bar a via Prolungamento Pigna. Dagli accertamenti sono emersi la mancata visita medica dei lavoratori e la loro omessa formazione. 3 i lavoratori in nero trovati nel locale e tra questi 2 sono percettori del reddito di cittadinanza per cui saranno segnalati all’Inps.

Denunciato anche l’amministratore unico di un altro locale notturno a via San Francesco a Patria. Le inosservanze emerse sono state le stesse del Lounge bar. Anche in questo caso i Carabinieri hanno trovato 3 lavoratori in nero e 1 di questi – segnalato all’Inps - percepiva il reddito di cittadinanza.