Alto impatto nella zona del Museo e a Materdei: identificate oltre 200 persone

Nella serata di martedì gli agenti del Commissariato Dante e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di Materdei ed in piazza Museo Nazionale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 217 persone, di cui 130 con precedenti di polizia, e controllate 46 autovetture e 35 motoveicoli. Inoltre, sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada di cui 8 a conducenti di motocicli per mancata copertura assicurativa e 2 per guida senza patente poiché mai conseguita, elevando sanzioni per un totale di circa 25.300 euro e sottoponendo 13 scooter a sequestro amministrativo.