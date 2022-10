Controlli in ristoranti, trattorie e supermercati: sequestrati oltre 700 kg di alimenti

Proseguono senza sosta le attività di controllo portate avanti dall’ASL Napoli 1 Centro con l’intento di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge. Tra lunedì e mercoledì le donne e gli uomini del Dipartimento di Prevenzione hanno effettuato le verifiche in alcune zone della città, individuando diverse irregolarità che hanno portato a sospensioni, sequestri e sanzioni.

In particolare, nella serata di lunedì e martedì il personale dell’Unità Operativa Prevenzione Collettiva 24/31 ha effettuato tre interventi: il primo presso pizzeria/ristorante ed ha provveduto al sequestro amministrativo di circa 600 kg di alimenti privi di tracciabilità ed ha sanzionato 3 illeciti amministrativi per un totale di € 4.500; il secondo per controllo autorizzazione attività di ristorazione e attività danzante presso un ristorante di via Nazario Sauro ma le attività di verifica hanno determinato il parere negativo; il terzo presso una trattoria di via Solitaria, procedendo alla sospensione dell’attività di ristorazione a causa di carenze igienico sanitarie strutturali. Verifiche e controlli sono poi proseguiti nella serata di ieri (mercoledì 19 ottobre). Il personale del Dipartimento di Prevenzione ha effettuato interventi di vigilanza su esercizi alimentari della zona Ferrovia. Ben 32 le donne e gli uomini impegnati nell’operazione tra medici veterinari, medici e tecnici della prevenzione).

Sono stati ispezionati 24 esercizi (9 ristoranti, 2 paninoteche, 3 pasticcerie, 3 bar, 1 rosticceria, 2 supermercati etnici, 1 macelleria etnica, 3 supermercati). Alla fine dei controlli sono state emesse 84 prescrizioni, 6 diffide, 10 sanzioni (per un ammontare complessivo di € 16.500), 1 sequestro di 150 kg di carne e pesce. È stato inoltre necessario sospendere 3 linee di attività in un supermercato (macelleria, panificazione, cucina) ed è stata sospesa l'attività di un ristorante etnico.