Conte e l'ipotesi di un nuovo lockdown in Campania: "Il governatore può decidere misure restrittive"

Giuseppe Conte, a Capri per l'inaugurazione della nuova linea elettrica - una condotta sottomarina tra l'isola, Sorrento e Torre Annunziata - è intervenuto con i giornalisti presenti anche a proposito dell'emergenza Coronavirus nel Paese.

Il presidente del Consiglio ha sottolineato che, se i contagi dovessero ulteriormente aggravarsi, molto di quanto ci sarà da decidere sul lockdown sarà appannaggio delle Regioni.

"Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo, è la ragione per cui abbiamo adottato misure più restrittive: non ci ha fatto affatto piacere ma dobbiamo adesso rispettare le regole", spiega. Sul lockdown non si sbottona però: "Io non faccio previsioni per Natale, ma è chiaro che molto dipenderà dal comportamento dei cittadini". "Adesso questa nuova ondata l'affronteremo con grande senso di responsabilità - ha aggiunto - E smettiamola di far polemica, di fare discorsi astratti, di fare discussioni e dibattiti, qui bisogna essere concreti. C'è da tutelare la salute".

E sottolineando il rischio di andare in difficoltà con le terapie intensive, il presidente del Consiglio ha ribadito: "Dobbiamo fermare questa curva. Lo schema è molto chiaro: continueremo ad aggiornarci costantemente con le Regioni. La formula vincente è collaborare, collaborare, collaborare". "Per la Campania come per le altre Regioni - ha quindi concluso, rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di un eventuale nuovo lockdown in regione - abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità, per quelle di allentamento occorre invece un'intesa con il ministro della Salute".