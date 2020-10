Eav: 20 contagiati in azienda. Altri 27 in isolamento

Ci sono 20 casi di Covid-19 tra i dipendenti dell'Eav, holding regionale del trasporto pubblico. Altri 27 sono in isolamento fiduciario, sei in più rispetto a due giorni fa. "Il servizio viene garantito solo grazie al senso di responsabilità dei lavoratori", precisa l'azienda, che spiega di aver potenziato ulteriormente l'attività di screening sul personale.

“In 48 ore abbiamo una crescita esponenziale. Siamo passati in Eav da 13 a 20 positivi. E a 27 dipendenti in isolamento fiduciario. Il servizio viene garantito solo grazie al senso di responsabilità dei lavoratori” queste le parole del presidente di Eav, Umberto De Gregorio, preoccupato per l'evoluzione dei contagi all'interno dell'azienda.