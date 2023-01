Aggressione in chiesa, prete minacciato con un coltello: gli portano via mille euro

Raid contro don Raffaele Del Duca, sacerdote della parrocchia di Sant’Antonio a Brancaccio a Torre del Greco. Questa mattina due malviventi si sono introdotti in sagrestia e hanno minacciato il parroco con un coltello.

La vittima è stata costretta a consegnare circa mille euro, presenti in canonica. I rapinatori hanno poi immobilizzato il prete. Alcuni fedeli, vedendo, che non si era presentato alla messa, hanno lanciato l'allarme.

Sul caso indagano i poliziotti.

"Grave episodio criminoso"

“Gravissimo l’episodio che ha visto vittima don Raffaele del Duca, parroco della chiesa di Sant’Antonio a Brancaccio, di Torre del Greco. Confidiamo nel lavoro di forze dell’ordine ed inquirenti affinché i responsabili dell’azione, ancora più infame perché consumata ai danni di uomo di chiesa e in sagrestia, vengano immediatamente assicurati alla giustizia, e paghino pesantemente per quanto commesso. A don Raffaele la nostra totale solidarietà e vicinanza per quanto subìto”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.