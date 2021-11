Covid, ecco la nuova mappa dei colori: Campania arancione

La mappa dell'Ecdc (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) conferma l'aumento dell'incidenza Covid in Italia, anche se il quadro italiano è nettamente migliore del resto del continente. In verde, in zona a bassa incidenza di contagi, ci sono solo sei regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Molise e Basilicata. La Campania è nella zona intermedia, arancione, avendo fatto registrare un incremento sostanziale del numero di positivi nell'ultima settimana, ma contenendo il numero di ricoveri ospedalieri da pazienti Covid.

Come leggere la mappa a colori dell'Ecdc

La mappa viene aggiornata dall'Ecdc ogni giovedì, sulla base dei dati ricevuti dai singoli Stati fino a martedì e riguarda le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell'Ue. I colori delle zone a rischio covid simulano l'applicazione della raccomandazione sulle restrizioni di viaggio interne all'Ue. Quelle dell'Ue sono raccomandazioni, e non obblighi, il cui obiettivo è ovviamente contrastare la diffusione del Sars-CoV-2 in Europa. Per chi proviene da una regione in "rosso scuro" gli Stati membri dovrebbero richiedere di effettuare un tampone prima dell'arrivo e trascorrere un periodo di quarantena. Si tratta di raccomandazioni e non di misure restrittive imposte dai governi, come spiega Today.it.

I colori della mappa Ecdc assumono una notevole importanza per le eventuali limitazioni alla circolazione che ogni singolo Stato membro potrebbe comunque adottare, pur con il green pass in vigore. La Commissione ha infatti proposto che i singoli Stati che dovessero decidere di introdurre limitazioni a prescindere dal green pass, a fronte di particolari situazioni sanitarie, dovrebbero farlo in base ai colori della mappa Ecdc e in particolare prevedendo eventualmente che:

se si proviene dalle zone verdi: nessuna limitazione;

se si proviene dalle zone arancioni: possibile obbligo di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o Pcr);

se si proviene dalle zone rosse: possibile obbligo di quarantena in mancanza di test preliminare alla partenza (antigenico rapido o Pcr);

se si proviene dalle zone rosso scuro: viaggi non essenziali da scoraggiare fortemente; test e quarantena ancora obbligatori.

Le aree della mappa Ecdc non corrispondono alle fasce a colori italiane, ma sono così contrassegnate: