Collaboratore scolastico positivo: la preside sospende l'attività in tre plessi

Un collaboratore scolastico è risultato positivo al Covid e la dirigente ha sospeso le attività in presenza previste per il pomeriggio di oggi in tutti e tre i plessi dell'istituto comprensivo Parini-Rovigliano di Torre Annunziata. La comunicazione è arrivata con una nota pubblicata anche sul sito internet della scuola attraverso la quale la dirigente scolastica ha informato le famiglie dell’accaduto.

Poche righe per annunciare una decisione presa in via precauzionale. “In seguito alla segnalazione pervenuta alla scrivente di un caso di positività al Covid di un collaboratore scolastico ed in attesa di disposizioni da parte dell'Asl competente, si comunica che in via precauzionale la scuola nei tre plessi di Rovigliano, Pascoli ed Isonzo rimarrà chiusa oggi pomeriggio, 20 aprile 2021, e quindi non si svolgerà il secondo turno delle lezioni''.

Le stesse attività si stanno svolgendo attraverso la didattica a distanza”. Con la ripresa delle attività scolastiche e il piano vaccinale ancora non conclusosi, quello della sospensione delle lezioni in presenza è purtroppo un rischio di cui tenere conto. Tanto che proprio a Torre Annunziata giovedì 22 si terrà un incontro per discutere delle azioni di monitoraggio da predisporre. Parteciperanno, in modalità remota, il sindaco della città, Vincenzo Ascione, l'Asl e i dirigenti scolastici degli istituti cittadini. Le scuole sono state aperte, ma va monitorata ancora la diffusione del contagio sul territorio.