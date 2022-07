Circumvesuviana, riprende con una navetta (e nei soli feriali) la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino

Dopo lo stop di due settimane fa, è ripresa da oggi con una navetta la circolazione della Circumvesuviana sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino: chi deve andare a Napoli deve prendere due treni, partendo da Poggiomarino, o da una stazione successiva fino a Torre Annunziata, lì poi scendere per prendere un treno che arriva da Sorrento ed è diretto al capoluogo. E viceversa.

Va ancora peggio di sabato, domenica e festivi, con autobus sostitutivi invece delle 'navette' partite oggi. I bus però penalizzano importanti centri come Pompei Santuario, dove in molti si recano nei fine settimana per le celebrazioni religiose.

L'azienda, sostiene una nota dell'Eav, continuerà nei prossimi giorni a monitorare per valutare la possibilità della ripresa del servizio ferroviario nella sua totalità.