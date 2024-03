Vuole prendere la Circum con 10 chili di droga, ma non passa ai tornelli

Aveva con sè 10 chili di hashish e ha provato a prendere la Circumvesuviana come un passeggero qualunque. Peccato che questo 34enne palermitano corresse un po' troppo, abbastanza da destare i sospetti della polizia ferroviaria.

Gli agenti del Reparto operativo di Napoli Centrale era in fase di pattugliamento insieme a una pattuglia dell’esercito italiano, impiegata nell’operazione 'Strade Sicure'. Quando hanno visto il giovane correre per cercare di superare in fretta i controlli, poliziotti e militari sono intervenuti.

il 34enne è stato raggiunto e controllato. Addosso, aveva 94 panetti di hashish, per un peso complessivo di 10 chili, e 300 euro. Riscontrati anche precedenti di polizia e per lo spacciatore sono scattate le manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.