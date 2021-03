Tragedia sulla circumvallazione, accosta con l'auto e muore

E' riuscito ad accostare con l'auto all'altezza di un noto supermercato situato tra Villaricca e Mugnano, poi ha accusato il malore che gli ha stroncato la vita. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma per l'uomo, che aveva fatto in tempo ad uscire dal veicolo prima di cadere sull'asfalto, probabilmente colto da un infarto, non c'era nulla da fare. E' deceduto sul colpo.

Sono intervenuti sul luogo della tragedia anche carabinieri e polizia. L'uomo risiedeva a San Giorgio a Cremano.