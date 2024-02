Brutta notizia per i più piccini, chiude dopo diversi anni di attività in pieno centro Gerardi & Fortura Giocattoli - Giocheria via Guantai Nuovi.

Per qualche giorno c'è stato uno sconto del 30% su diversi prodotti in vista dell'imminente chiusura sopraggiunta poi nelle scorse.

Restano invece regolarmente aperti i punti vendita al corso Vittorio Emanuele e sul viale Kennedy della giocattoleria.