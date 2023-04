Madre uccisa, resta chiusa la salumeria "Con mollica o senza" di Donato

Resterà chiusa il 19 aprile la salumeria che Donato De Caprio ha aperto nella Pignasecca, "Con mollica o senza", in segno di lutto per la morte della madre. L'avviso è stato pubblicato su social riconducibili all'attività e in una storia Instagram di Steven Basalari, socio di del salumiere. Dovrebbe invece riaprire regolarmente il 20 aprile.

L'omicidio

Rosa Gigante è stata trovata ieri pomeriggio senza vita nella sua abitazione di via Sant'Aniello, a Pianura. Il corpo è stato trovato dai vicini. Aveva ferite alla testa e ustioni alle mani, a quanto pare l'omicida aveva anche provato a bruciarla. La 73enne sarebbe stata uccisa con un corpo contundente. I vicini parlano di aver sentito delle urla provenire dell'abitazione dell'anziana in seguito ad una lite. Una vicina di casa è stata portata in commissariato ed ascoltata dal pm della Procura di Napoli e dagli investigatori della Squadra Mobile. E' sospettata di omicidio.

Chi è Donato De Caprio

Con la sue pagine social "Con mollica o senza" Donato De Caprio ha raggiunto quasi 3 milioni di follower. La sua salumeria, inaugurata pochi mesi fa nella Pignasecca, ogni giorno fa registrare file lunghissime di giovanissimi provenienti da tutta Italia, divenendo meta del turismo under 30 soprattutto.