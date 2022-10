Il Valentino di Ischia chiude dopo 45 anni: "Ci siamo goduti la vita insieme a voi"

Finisce la favola del Valentino di Ischia. La nota discoteca, infatti, chiude i battenti dopo 45 anni. La notizia ha iniziato a circolare sui social e dopo qualche ora sulla pagina ufficiale del Valentino è comparso un messaggio di quelli che sono, ormai, gli ex gestori.

"In queste ore siamo stati inondati da messaggi, pubblici e privati, arrivati da tutto il mondo per la nostra chiusura. Sono le attestazioni di affetto dei tantissimi che, al Valentino ed al Charly, hanno trascorso tantissimi momenti di gioia e divertimento. A tutti vogliamo dire grazie per il vostro affetto ma soprattutto grazie per esservi goduti la vita insieme a noi. Quando una cosa bella finisce si dovrebbe essere tristi. Noi invece oggi siamo felici di avervi reso felici. Infine un grazie speciale a tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi 45 anni di notti gioiose. Luciano, Marcello, Ludovica e la grande famiglia del Charly e del Valentino", si legge.

Situato nel cuore di Ischia, la fantastica isola del Mediterraneo, il noto locale è stato per oltre 40 anni un'icona nel settore dell'intrattenimento, offrendo serate all’insegna del divertimento e della buona musica. La discoteca vanta una fama mondiale ed ha ospitato spesso esponenti del Jet Set Internazionale, un punto di riferimento costante per un target molto ampio dai 18 ai 40 anni.