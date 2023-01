Addio allo storico "Pasticciello", Enzo e Lucia: "Porteremo tutti nei nostri cuori"

Domenica si sono chiuse le porte di una bottega napoletana molto speciale: il Pasticciello di Lucia Taglialatela. Punto di riferimento dal 1984 nel Rione Luzzatti, portava avanti una tradizione familiare antichissima, ultracentenaria (era diretta prosecuzione della precedente pasticceria Barriciello, sita in via Carbonara fondata dalla nonna di Lucia nel 1917) con grande passione e con immenso amore. Emozionante l'addio di tutto il Rione nel weekend di chiusura del negozio, con migliaia di persone accorse solamente per salutare i proprietari, Enzo e Lucia. Fiumi di abbracci e lacrime a suggellare il momento.

"Una decisione sofferta, ma necessaria. Nessun fallimento o dissidio familiare, semplicemente il naturale iter delle cose. Di conseguenza anche la chiusura è stata bizzarra: sono state stappate bottiglie di spumante, si sono ricevute lettere, fiori, piante, doni di ogni genere. È stata scritta anche una poesia su uno dei loro prodotti più amati, il pagnottiello. Il noto napoletanista Amedeo Colella, che conosce sin da bambino l'attività della famiglia Taglialatela, ha caramente lanciato su FB un evento di saluto al Pasticciello e sabato scorso era presente anche lui, con quell'affetto che solo un'antica e radicata conoscenza può creare. Amedeo Colella stesso è rimasto colpito dalla stravaganza di questa chiusura, che veniva festeggiata e non compianta", spiega a NapoliToday Anita, l'avvocatessa, sorella di Lucia, balzata agli onori della cronaca per l'apertura di una pasticceria di successo in Norvegia. "Di solito sono le inaugurazioni che si festeggiano, qua si festeggia la chiusura... perché questo rimane un punto di storia", le parole di Colella sull'attività della famiglia Taglialatela.

Il saluto di Enzo e Lucia: "Si chiude un ciclo durato una vita intera"

"Cari amici, si conclude per noi un ciclo importantissimo, durato una vita intera. Abbiamo compreso che è giunto il momento di ritirarci e di destinare le nostre energie a noi stessi e ai nostri nipotini. Vi porteremo nei nostri cuori perché voi siete stati il nostro motore e la nostra ispirazione: nessuno di voi è solamente un cliente per noi ma tutti siete persone con cui abbiamo intrecciato rapporti umani che niente e nessuno potrà mai annullare, neanche una porta chiusa o un'insegna rimossa. Si è solo chiuso un ciclo, come è naturale che sia, com'è avvenuto quarant'anni fa quando ci siamo trasferiti dal centro al rione. E siamo lieti nel pensare che la nostra storia non finisce qui perché già da tre anni l'attività ultracentenaria di famiglia si svolge felicemente in Norvegia attraverso la nostra Anita. Ringraziandovi per tutto ciò che ci avete dato, vi auguriamo ogni bene e un dolce proseguimento del ostro cammino", è il saluto di Enzo e Lucia.