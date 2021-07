Chiesa di San Gennaro riapre dopo 50 anni: oggi l'inaugurazione

Verrà inaugurata oggi alle 11 la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte (Napoli), ridecorata dall'architetto Santiago Calatrava con il sostegno della Regione Campania. La Chiesa, costruita nel 1745 dall'architetto e scenografo Ferdinando Sanfelice per volere di Carlo di Borbone, sarà riaperta al pubblico dopo oltre 50 anni. All'inaugurazione parteciperanno il ministro della Cultura Dario Franceschini, il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Sarà presente l'architetto Calatrava.

L'intervento - si legge in una nota - completa la mostra Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 22 agosto 2021), a cura di Sylvain Bellenger e Robertina Calatrava, al Museo e Real Bosco di Capodimonte con quattrocento opere in esposizione (sculture, disegni, maquette tra il secondo piano della Reggia e il Cellaio). La mostra è stata realizzata con fondi europei POC Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Campania, organizzata dalla Scabec in collaborazione con lo Studio Calatrava e lo Studio Avino.