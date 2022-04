Centro di toelettatura cani come un lager: la terribile scoperta

Nella giornata di ieri i medici del Servizio Veterinario Asl Napoli 1 Centro sono intervenuti presso un centro di toelettatura animali a Napoli Est.

Lì c'erano 22 cani, alcuni dei quali cuccioli di neanche 30 giorni, tenuti in spazi inadeguati. Solo 6 dei 22 cani erano regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina Campania, con gli altri sprovvisti di microchip identificativo. Inoltre, il centro di toelettatura non era autorizzato alla stabulazione o alla vendita dei cani.

I cani, successivamente al sequestro, sono stati ricoverati presso il Presidio Ospedaliero Veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro. Gli adulti sono risultati in condizioni igienicosanitarie precarie e tutti con segni di disidratazione e segni di malnutrizione. I cuccioli di età inferiore ai 30 giorni non avendo ricevuto adeguate cure parentali, hanno - spiegano dall'Asl - "irreparabilmente perso tutto il corredo di conoscenze che la madre trasferisce ai cuccioli, utili per un ottimale interazione con l’ambiente".

Perché tutto questo non accada, l’appello ai cittadini - spiegano ancora i veterinari dell'Asl - "è quello di usare circuiti regolari per l’acquisto dei cuccioli, che ne attestino la tracciabilità, l’iscrizione all’Anagrafe Canina Nazionale e lo stato sanitario comprovato da una certificazione medica all’atto dell’acquisto".