Danni della mareggiata a Castel dell'Ovo, al via i lavori

Iniziati ieri i lavori di messa in sicurezza e recupero a Castel dell'Ovo, dove va ripristinata la pavimentazione in pietra lavica della parte esterna, il cosiddetto "Ramaglietto". I lavori sono a cura della società partecipata del Comune di Napoli, Napoli Servizi, ed è previsto durino circa una settimana.

La pavimentazione era stata danneggiata dalla mareggiata dello scorso 28 dicembre. Danni ingenti, che hanno reso necessaria ''un'urgente messa in sicurezza'' delle aree esterne al sito.

Gli operai , con l'ausilio di bobcat e mezzi meccanici, hanno iniziato prima con il recupero dei basoli distaccati dal mare, poi li hanno sistemati. Si tratta di interventi utili sia per liberare gli spazi esterni occupati dai poderosi basoli in pietra, sia per mettere in sicurezza la pavimentazione da eventuali future mareggiate.

Domani è previsto un sopralluogo tecnico per verificare i danni alle sale interne. Successivamente, verrà progettato il restyling.