Chiude il cane in un sacchetto e lo abbandona: il cucciolo è morto

Due casi gravissimi si sono verificati negli ultimi giorni in Campania. Ad Afragola, in provincia di Napoli, un uomo è stato immortalato dalle telecamere mentre abbandonava per strada un cucciolo di cane moribondo, dopo averlo chiuso in un sacchetto. Il cucciolo è stato soccorso ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare ed è morto.

“Sembra incredibile che queste cose avvengano ancora nel 2023, ma la realtà è che sono purtroppo all’ordine del giorno e non c’è da stupirsi”, commenta Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Nel caso di Afragola vediamo un’indifferenza totale nei confronti della vita di un animale già sofferente, abbandonato senza pietà anziché essere destinatario delle cure di cui aveva bisogno. Un comportamento che fa rabbrividire. Come si può buttare via una vita come se fosse spazzatura? Questa è una domanda a cui non riuscirò mai a trovare una risposta. Solo una persona totalmente insensibile può arrivare a tanto.”