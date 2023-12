Camion si ribalta: sciacalli si fermano e rubano il carico - VIDEO

Ieri mattina un camion si è ribaltato sull'Asse Mediano, all'altezza dell'uscita Giugliano-Parete, in direzione Lago Patria. Il mezzo ha perso tutto il carico che, vista la dinamica dell'inicidente, si è rovesciato sull'asfalto. Il sinistro ha causato non pochi disagi alla circolazione nel tratto, anche a causa dei tanti curiosi che in quel momento stavano transitando.

A transitare, però, come mostrano diversi video pubblicati su TikTok, sono stati anche diversi sciacalli che si sono fermati per portare via il cibo perso dal mezzo pesante. Le immagini sono diventate subito virali, scatenando la rabbia di diversi utenti.