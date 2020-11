Cade dal balcone di casa: 40enne trasportata in gravi condizioni in ospedale

Paura in via Daniele Manin nel rione Cavalleggeri. Una 40enne è caduta dal balcone di casa, situato al quinto piano, nel giardino sottostante. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Sul posto anche la polizia municipale per accertare le ragioni della caduta.