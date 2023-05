Trovato il cadavere semi-carbonizzato di un ragazzo: aveva 27 anni

Il cadavere di un 27enne è stato ritrovato in una zona isolata di Marigliano. Il corpo si presentava parzialmente carbonizzato. Indaga la polizia. A quanto si apprende dalle forze dell'ordine potrebbe trattarsi di un suicidio. Vicino al corpo, infatti, è stata ritrovata una tanica di benzina. In ogni caso non è esclusa nessun'altra pista prima di ulteriori accertamenti scientifici.

L'auto, presumibilmente appartenuta al giovane, si trovava poco distante dal punto nel quale giaceva il cadavere. Sul posto anche la Scientifica, al lavoro per ulteriori rilievi. Il ritrovamento è avvenuto in via Duchessa di Marigliano, in una zona di campagna.