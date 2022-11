Burrasca nella notte a Capri: fermi tutti i collegamenti

La scorsa notte Capri per diverse ore è stata investita da una potente burrasca, con una mareggiata che ha flagellato le cose su tutti i versanti dell'isola, con forti raffiche di vento, e violente cascate di pioggia che hanno provocato una serie di allagamenti; al porto di Marina Grande è stata quasi impossibile la circolazione delle auto. La tempesta è durata l'intera notte ma è andata man mano scemando verso l'alba, quando si è calmato tanto che è stato possibile far effettuare la partenza da Capri delle prime navi per gli approvvigionamenti giornalieri. Fermi in banchina invece fino ad ora aliscafi e catamarani.