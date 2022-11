Emergenza brucellosi, De Luca: “Ci vorrà molto tempo per riuscire a risolvere il problema”

Per quanto riguarda la vaccinazione generalizzata delle bufale, essa avrebbe portato dei residui nel latte delle bufale che avrebbe determinato il calo del prezzo dello stesso, per questo ci siamo orientati sulla vaccinazione dei capi giovani da zero a nove mesi con l'obiettivo di arrivare a vaccinarli entro la metà del 2023, ma ci vorrà tempo per raggiungere l'obiettivo della totale eradicazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo nel corso di una seduta straordinaria del Consiglio regionale sulla problematica della brucellosi bovina e bufalina in Campania.

"Oggi in Consiglio regionale De Luca ha rivendicato, in tema di brucellosi, l'azione a difesa del comparto e della salute. Se così è, non si capisce perché si sia sempre rifiutato di incontrare gli allevatori in tutti questi mesi facendo arrivare al limite una situazione che avrebbe potuto, con il dialogo, risolversi molto prima. È ancora in tempo". Così il deputato della Lega Gianpiero Zinzi intervenuto dopo il consiglio straordinario e le parole di De Luca.