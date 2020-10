Briatore contro De Luca, secondo round. Il manager: "Invece di pensare a me doveva dedicarsi alla sanità"

Dopo il botta e risposta andato in scena un mese fa, quando il contagio in Campania non era così dilagante, va oggi in scena una seconda puntata della sfida a colpi di dichiarazioni tra Flavio Briatore e Vincenzo De Luca. Iniziò il Governatore della Campania, che commentò la malattia di Briatore in modo sardonico. "Lui ha la prostatite al cervello", disse più o meno Briatore per replicare. Oggi il manager torna sulla diatriba scrivendo: "Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni “si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa".