“La aiutiamo a salire sull'autobus” ma poi derubano un'anziana: arrestati

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici -Ercolano passando a piazza Poli sono stati avvicinati da una 77enne che ha raccontato di essere stata appena borseggiata da due uomini fuggiti in direzione di via Diaz. I poliziotti, grazie alle descrizioni della vittima, hanno bloccato i due borseggiatori in via IV Novembre ed hanno accertato che, poco prima, con il pretesto di aiutare la donna a salire a bordo di un autobus fermo al capolinea in piazza, le avevano sottratto il borsellino dal carrello della spesa.

I due napoletani di 61 e 54 anni, con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato, mentre il borsello è stato restituito alla donna.