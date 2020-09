Coronavirus, oltre 200 nuovi casi di positività a Napoli negli ultimi giorni

Sono 207 i positivi al Coronavirus registrati a Napoli negli ultimi quattro giorni. Questo è il dato principale che emerge dal primo bollettino settimanale sui numeri del Covid-19 in città diffuso dal Comune, sulla base dei dati dell'Asl Napoli 1 Centro.

Sono 1843 le persone attualmente positive nel capoluogo campano, 3252 in totale dall'inizio della pandemia.

Cresce di una unità il numero dei guariti (1256), mentre resta fortunatamente invariato il numero dei decessi (153). Sale sensibilmente anche il numero dei ricoverati in ospedale, rispetto al bollettino di venerdì 25 settembre: sono 91 in totale, di cui 9 in terapia intensiva.

1752, invece, sono le persone attualmente in isolamento domiciliare.