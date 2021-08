Coronavirus, 18 nuovi ricoveri in ospedale in Campania (3 in terapia intensiva)

Tornano a sfiorare i 700 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Da registrare anche un decesso. 18 nuovi ricoveri in ospedale (di cui tre in terapia intensiva).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 696

Test: 16.215

Deceduti: 1 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri



Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 (+3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 361 (+15)