Coronavirus, il bollettino regionale: aumentano i pazienti in terapia intensiva

La Regione Campania ha reso noti i dati aggiornati dell'emergenza pandemica, che indicano un ulteriore aumento dei ricoverati in terapia intensiva.

Sono 1.810 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 16.812 tamponi molecolari. Dei 1.810 nuovi positivi, 589 sono sintomatici. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 5.970 tamponi antigenici.

Sono 26 i nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno dall'Unità di crisi della Regione Campania, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 4.897. Sono 2.003 i nuovi guariti; il totale dei guariti è 213.419.

La situazione negli ospedali

In aumento i ricoveri di pazienti Covid in Campania. Sono 173 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 12 in più rispetto al dato diffuso ieri nel bollettino dell'Unità di crisi regionale. I posti letto di degenza occupati da pazienti Covid sono 1.613, con un aumento di 38 unità rispetto a ieri. In Campania sono 656 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale, sono 3.160 i posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata.

L'ordinanza 10 del 21 marzo 2021

Con una nuova ordinanza Vincenzo De Luca ha prorogato la chisura di parchi, piazze, lungomari e aree mercatali fino al 5 aprile. L'ordinanza dà nelle sue premesse il quadro della situazione epidemiologica. Essa infatti viene ritenuta "indispensabile a tutela della salute pubblica e per scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale".

L'ordinanza cita il report di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo alla settimana dall'8 al 14 marzo, nel quale la Campania viene classificata con uno scenario di tipo 4 essendo l'unica regione con un Rt "con il limite inferiore maggiore di 1,5".