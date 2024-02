"Questo è ciò che rimane della mia bicicletta elettrica. Non ti rivedrò più"

Ancora un furto di bici elettrica nel centro di Napoli. Questa volta sa segnalarlo su Facebook è Pino De Stasio,consigliere della Municipalità e commerciante.

"E’ ciò che rimane della mia vecchia bicicletta elettrica. Una cesoia, mossa da mani ignote, ha per sempre allontanato un oggetto che in questi anni mi ha accompagnato già prima della pandemia. Con questa eroica due ruote mi arrampicavo, fin sopra la collina dell’ospedale Cotugno, per portare panni e vivande a mio cognato Tonino, che li fu salvato dal tremendo virus. Con questa bici inseguivo di sera la luna che su via Caracciolo brillava come sole d’estate e con essa andavamo in treno per le solitarie traversate liriche. Addio ferrosa anima, elettrico solco della mia angusta dinamica scheletrica, non ti rivedrò più".