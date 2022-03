Prezzi alle stelle per la benzina: il record a Ischia

Rincaro dei carburanti in tutta Napoli e provincia, causati dalla guerra in Ucraina. Il record spetta però alle isole che già fanno registrare tutto l'anno dei prezzi molto alti per il pieno.

A Ischia ed in particolare in un distributore di Lacco Ameno il prezzo dei combustibili oggi ha raggiunto per il diesel 2,608 euro per litro, mentre la benzina 2,518 euro al litro.

La media nazionale è al momento tra i 2,40-2,45 euro per litro sia per la benzina che per il gasolio.

Dove costa meno la benzina a Napoli

Cresce la preoccupazione a Napoli e nelle altre città italiane per l'aumento del prezzo dei carburanti. Naturale, quindi, andare alla ricerca del distributore con i prezzi più bassi. Il portale dell'Osservatorio carburanti mette a disposizione la possibilità di scoprire dove costa meno la benzina in città.

Osservaprezzi carburanti è il sito del Ministero dello sviluppo economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

E' possibile cercare dove costa di meno la benzina a Napoli ed in tutto il resto d'Italia e scoprire in tempo reale i prezzi dei carburanti inserendo la località di nostro interesse al seguente link.