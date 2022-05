Noto medico napoletano muore dopo un malore mentre era a cena con colleghi

Grave lutto nel mondo della medicina. Si è spento il noto medico psichiatra napoletano Benedetto Pepe, coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria.

A dare notizia della scomparsa del dott. Pepe è Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues. Pepe, secondo quanto riferito da Ficco, era a cena con alcuni medici a Pozzuoli sabato sera quando è stato colto da un malore.

"Col dolore per la sua scomparsa - scrive il presidente Ficco - esprimiamo il rammarico per la mancata tempestività dell'intervento dell'ambulanza del 118, lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso".

Ficco ha voluto ricordare Pepe come "padre esemplare" e "raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale".