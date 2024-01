Il bar nella chiesa sconsacrata multato e già a rischio chiusura

Rischia già la chiusura il bar Nouveau-l’église, realizzato in una chiesa sconsacrata e ristrutturata di Marigliano. Secondo la polizia municipale l’architettura del locale (la presenza di statue sacre in particolare) causerebbe vilipendio alla religione. I titolari sono stati già multati per cinquemila euro per la mancanza dell’agibilità commerciale e del permesso di somministrare alcolici, oltre che per il cambio di destinazione d’uso non regolarizzato e denunciati ed è stata presentata una richiesta di chiusura del locale.

Polemiche

Tra le statue presenti quella che sta destando maggiore scalpore raffigura Gesù Cristo con una bottiglia e un bicchiere in mano. Polemiche anche per la Madonna girata di spalle con un uovo in testa.

I titolari del locale contestano qualsivoglia accusa e fanno notare di aver riqualificato un locale abbandonato.