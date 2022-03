Bimba di 10 anni cade dal balcone: traaferita in gravi condizioni al Santobono

È stata trasferita all'ospedale Santobono di Napoli la bambina di 10 anni che ieri pomeriggio è caduta dal balcone della sua abitazione in via Martiri Cristiani a Santa Maria Capua Vetere. Dopo la caduta, come riporta CasertaNews, la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dove è rimasta qualche ora prima di essere trasferita al nosocomio pediatrico napoletano.

A quanto pare la bimba ha riportato la frattura del bacino. Le sue condizioni restano gravi. Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno ascoltato i genitori della bimba. Al momento della caduta erano in casa ma non si sono accorti di quanto stesse accadendo sul terrazzo.