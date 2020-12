Spostamenti per cenone della Vigilia e pranzo di Natale: cosa scrivere nell'autocertificazione

Dal 24 dicembre al 6 gennaio entra in vigore il decreto legge 18 dicembre n. 172. Per gli spostamenti nelle zone rosse presenti in tutta Italia torna necessaria l'autocertificazione. Il modulo per l'autocertificazione si può scaricare dal sito del ministero dell'Interno. Non si dovrà, come spiega Today.it, indicare la persona o la famiglia che ospita chi si sta spostando (ad esempio ma non solo per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale) ma solamente l'indirizzo di partenza e quello di arrivo (al fine di consentire eventuali controlli ex post delle forze dell'ordine).

Tutto questo è necessario in base alla deroga per familiari e amici inserita nel decreto, che permette anche nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre, 31 e 1, 2, 3 gennaio e 5 e 6 di uscire di casa per andare in visita a un parente o un amico in compagnia di un'altra persona (e nel computo totale non vengono conteggiati i minori di 14 anni e i disabili). Coprifuoco sempre alle ore 22.00.